Главы парламентов Армении, Белоруссии и Казахстана поздравили председателя Госдумы Вячеслава Володина с одобрением поправок к конституции, сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова.

«Председатели парламентов Армении, Белорусии и Казахстана поздравили Председателя Госдумы с одобрением поправок к Конституции. Отметили высокий процент одобрения и явки. Лично, конечно, руки не пожали, не обнялись, пока только по телефону», — написала Кашеварова в своём Telegram.

Она отметила, что Володин со своей стороны поздравил спикера нижней палаты парламента Белоруссии Владимира Андрейченко с Днем независимости, своего коллегу из Казахстана Нурлана Нигматуллина с выздоровлением и приобретением антител к коронавирусу, а с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном Володин обсудил предстоящие совместные мероприятия.