Главы МИД Евросоюза намерены рассмотреть весь комплекс отношений с Турцией на фоне напряженности в Восточном Средиземноморье из-за планов Анкары проводить разведку и добычу углеводородов близ побережья Греции и Кипра, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«На следующем Совете по иностранным делам мы обсудим наши отношения с Турцией, принимая во внимание все аспекты этих комплексных отношений», — сказал Боррель по итогам видеоконференции европейских министров иностранных дел.

По его словам, в ЕС обеспокоены эскалацией со стороны Турции. «Мы настаиваем на деэскалации, возвращении к партнерству», — сказал Боррель. Он пояснил, что обсуждение этого вопроса инициировали Греция и Кипр.

Боррель также отметил ряд инцидентов с участием Турции, в том числе в рамках европейской операции IRINI, направленной на поддержание оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

В последние месяцы растет напряженность в греко-турецких отношениях. Последним примером стала публикация в турецкой правительственной газете заявок Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) о проведении исследований в районах греческого континентального шельфа. Советник премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявили в последние дни о готовности, если потребуется, дать военный ответ Турции.

Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а европейско-турецкому кризису.

В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, контролирующего лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон. Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ), и называет незаконными эти соглашения.

Кроме того, Евросоюз выясняет у Анкары, почему военные Турции, которая в военном конфликте в Ливии поддерживает Правительство национального согласия, на прошлой неделе не дали досмотреть судно, направляющееся к ливийским берегам. По данным СМИ, на судне, которое следовало под охраной кораблей турецких ВМФ, могло находиться оружие и техника для сил ПНС.