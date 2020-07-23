Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют встретиться в начале сентября в Москве, сообщил посол Индии в РФ Венкатеш Варма в ходе онлайн-вебинара, организованного Национальным комитетом по исследованию БРИКС.

«Министры иностранных дел стран БРИКС встретятся в начале сентября в Москве, что даст министрам возможность проанализировать все события, как мы можем усилить принципы БРИКС и адаптировать БРИКС новым вызовам, свидетелями которых все мы стали в этом году», — сказал посол.

Варма подчеркнул также, что «Индия с нетерпением ждет сотрудничества с Россией в качестве председателя БРИКС в 2020 году», а также проведения успешного саммита БРИКС, «который пройдет позже в этом году».