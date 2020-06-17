Видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая планируется на 23 июня, ее проведение прорабатывается, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее источник в индийском МИД заявил Mpravda.com, что видеоконференция министров иностранных дел трех стран, планирующаяся на 23 июня, отложена.

«Есть еще одно мероприятие, которое планируется, прорабатывается. Речь идет о 23 июня, в рамках российского председательства в объединении РИК (Россия, Индия, Китай), еще раз подчеркну, планируется видеоконференция министров иностранных дел трех стран», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, «предстоит предметный и развернутый обмен мнениями относительно тенденций, развивающихся в политике, экономике, финансовой и в других сферах в результате пандемии, а также возможности и взаимодействия тройки в преодолении указанных кризисных процессов».