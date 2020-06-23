Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник обсудит с коллегами по формату Россия-Индия-Китай дальнейшее углубление трехстороннего сотрудничества, в том числе в борьбе с глобальными кризисами.

Переговоры министров РИК впервые пройдут онлайн. Но не только пандемия коронавируса повлияет на ход нынешней встречи: почти до последнего момента оставалось непонятным, состоится ли она вообще, учитывая эскалацию в регионе Ладакх, где проходит линия фактического контроля между Индией и Китаем.

Анонсируя встречу, Лавров подчеркнул, что ее повестка почти согласована, а сам формат РИК в принципе не предполагает обсуждение спорных вопросов между странами-участницами.

Главная тема — ответ пандемии

Традиционным местом для встречи глав МИД России, Индии и Китая за редкими исключениями являются столицы стран-председательниц. Но в этом году в связи с коронавирусными ограничениями, большинство переговоров перешли в онлайн-формат. Противодействие COVID-19 и кризисам, вызванным пандемией, закономерно станет одной из главных тем консультаций Лаврова, Субраманияма Джайшанкара и Ван И.

«Государства-участники РИК разделяют мнение о необходимости коллективного поиска ответа на эту и подобные угрозы, подтверждая, что центральная роль в этом процессе должна принадлежать ООН, а попытки использования нынешней кризисной ситуации в целях получения односторонних выгод в ущерб безопасности и интересам других стран являются недопустимыми», — заявили в МИД РФ, предваряя переговоры.

Как отмечают эксперты, этот тезис, наверняка, будет отражен и в совместном коммюнике по итогам встречи, учитывая неутихающие обвинения со стороны Вашингтона в адрес Пекина по поводу причин возникновения нового коронавируса — особенно после очередной вспышки COVID-19 уже в столице КНР.

Другой темой конференции станет празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. Как отметили в российском МИД, символизм встрече придает тот факт, что она проводится непосредственно накануне Парада Победы в Москве 24 июня. «Вместе с российскими военнослужащими по Красной площади пройдут также воинские контингенты из Индии и Китая, что является наглядным подтверждением связывающей народы наших стран общей истории», — заявили в дипведомстве.

Двусторонние вопросы за скобками

Внешнеполитический контекст — обострение региональных споров — не впервые оказывает влияние на подготовку заседания глав МИД РИК. В 2019 году, как раз накануне встречи министров в китайском Учжене, на грани прямого военного столкновения едва не оказались Индия и Пакистан.

В этом году эскалация происходит уже между государствами-членами РИК: давний территориальный спор Пекина и Нью-Дели о принадлежности пограничной горной территории в Гималаях разгорелся с новой силой в мае после ряда инцидентов в районе Ладакх — где проходит линия фактического контроля. Пятнадцатого июня в результате очередного столкновения, по данным индийских властей, погибли 20 солдат.

Эксперты не исключали, что на фоне эскалации конференция РИК может быть даже перенесена. Но точку в дискуссии поставил Лавров, который 17 июня заявил, что повестка предстоящей встречи согласована и в целом повестка формата РИК «не предполагает обсуждения вопросов, которые касаются двусторонних отношений той или иной страны с другой его участницей».

Трудно прогнозировать, удастся ли главам МИД Индии и Китая обойтись без заявлений, касающихся конфликта по итогам консультаций, но очевидно, что стороны накануне онлайн-конференции постарались приложить максимум усилий для деэскалации, учитывая, что оба государства имеют значительные запасы ядерного оружия.

«Это, безусловно, делает честь двум политическим руководителям этих стран. Конечно, и там, и там есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые сегодня существуют, в том числе как следствие пандемии коронавируса. Но я думаю, что та проблема, которая сегодня обострилась (между Индией и Китаем — ред.), вполне поддается решению», — заявил Mpravda.com бывший посол РФ в Индии, генерал армии Вячеслав Трубников.