Главы МИД G7 выразили серьезную озабоченность по поводу китайского законопроекта о защите нацбезопасности Гонконга, обвинив Пекин в несоблюдении обязательств, и призвали его пересмотреть свое решение, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, распространенном в среду госдепартаментом США.

«Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также представитель Европейского Союза высокого уровня подчеркиваем нашу серьезную озабоченность относительно решения Китая ввести в действие закон о национальной безопасности в отношении Гонконга», — говорится в документе.

По мнению подписантов, это решение противоречит основному закону Гонконга и международным обязательствам Пекина, прописанным в Китайско-Британской совместной декларации.

«Предложенный закон о национальной безопасности будет представлять собой серьезную угрозу, подрывая принцип «одна страна – две системы» и высокую степень автономии территории», — сказано в заявлении.

Авторы считают, что необходимы открытые дебаты, консультации и «уважение защищенных прав и свобод» Гонконга. Они также выразили мнение, что решение Китая угрожает фундаментальным правам и свободам всего населения Гонконга.

«Мы настоятельно призываем власти Китая изменить свое решение», — заключают главы МИД «большой семерки».

В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.