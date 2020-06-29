Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта состоится 30 июня в формате видеоконференции, сообщили Mpravda.com в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Двадцать девятого июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров встретился в формате видеоконференции с сопредседателями минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, включая незаконные поселения и инфраструктурные проекты на оккупированных территориях Азербайджана», — сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отметило, что «сопредседатели подчеркнули важность установления прямых контактов между министрами иностранных дел двух стран при первой же возможности».

«Тридцатого июня при посредничестве и участии сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции», — уточнили в министерстве.

Пресс-служба армянского МИД подтвердила, что достигнута договоренность о проведении видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, в понедельник состоялась видеоконференция с участием главы МИД, сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Как заявляет МИД Армении, «стороны обсудили круг вопросов, касающихся атмосферы вокруг процесса мирного урегулирования карабахской проблемы». «В ходе беседы была достигнута договоренность о проведении 30 июня при посредничестве и участии сопредседателей минской группы ОБСЕ видеоконференции между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана», — добавили в ведомстве.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.