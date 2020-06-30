Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились провести очередную встречу по Карабаху в формате видеоконференции в июле, сообщили Mpravda.com во вторник в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Тридцатого июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились на видеоконференции с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. В ходе часовой видеоконференции стороны обсудили текущее состояние урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Также в МИД республики отметили, что Мамедъяров поднял вопрос о «незаконной» деятельности, осуществляемой Арменией на «оккупированных» территориях Азербайджана.

«Сопредседатели отметили недавнее усиление агрессивной риторики. Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что провокационные действия Армении разожгли риторику», — сообщили в пресс-службе.

Азербайджанский МИД уточнил, что «стороны договорились провести в следующем месяце очередную видеоконференцию министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве и участии сопредседателей минской группы».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.