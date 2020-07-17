Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, глава государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холодюк, а также заместитель и пять судей ОАСК получили статус подозреваемых, сообщила в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Ранее в пятницу пресс-служба суда сообщила, что правоохранители пришли к ним с обысками, одним из оснований для их проведения названы «дела евромайдана».

«Семнадцатого июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам», — сообщила пресс-служба в Twitter.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.