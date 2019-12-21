Главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравили иудеев с одним из главных еврейских праздников — Ханукой, сообщает пресс-служба ФЕОР.

В 2019 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 22 по 30 декабря, или с 25-го дня месяца кислев по второй день месяца тевет еврейского лунно-солнечного календаря. По традиции все восемь праздничных дней в еврейских домах зажигают ханукальные свечи. Также церемония зажжения свечей пройдет в воскресенье вечером в городах России. Традиционно главы общин зажигают первую свечу и поздравляют евреев с праздником.

«Мы зажигаем Ханукию дома и на главных площадях, дарим деньги «хануке гелт» детям, таким образом, обучая их заповеди цдаки — благотворительности», — приводит пресс-служба слова главы ФЕОР.

Он пожелал общине света, крепкого здоровья, удачи, благополучия и множество благословений Всевышнего. Борода подчеркнул, что в дни праздника евреям следует усиливать внимание к трём аспектам религиозной жизни: изучению Торы, молитве и благотворительности.

В свою очередь, главный раввин России напомнил, что свечи зажигают в память о чуде, которое сотворил Господь: заставил освященное масло, которого хватало лишь на один день, гореть восемь суток без перерыва. По его мнению, рассказывая о чуде Хануки всем людям, "мы добавим добра в сердца людей, реально улучшим окружающий мир, то есть выполним ту великую миссию, которую возложил на нас Господь".

Говоря об истории праздника, он заметил, что Бог, как правило, являет чудеса еврейскому народу, когда возникает угроза его физического существования, "но в случае с Ханукой все было иначе".

«Язычники не собирались убивать наших предков, они требовали, чтобы еврейский народ отказался от тех заповедей Торы, которые невозможно объяснить при помощи логики. И чудо Хануки, нарушившее все законы природы и совершенно необъяснимое с позиций логики, показало, что в глазах Бога эта духовная угроза была не менее, а возможно и более опасна, чем любая угроза физическая», — подчеркнул Лазар.

Праздник Хануки установлен в память о чуде, когда лампада с ритуальным маслом, которое было необходимо для освящения Храма, горела вместо одного дня — восемь. Это событие середины II века до н.э., когда Иудея была частью эллинистической империи Селевкидов. Правитель Антиох Эпифан ввел в Иудею войска, чтобы силой заставить евреев поклоняться греческим богам. Захватив Иерусалим, язычники осквернили Храм — главную святыню иудаизма. Спустя несколько лет евреи восстали и отвоевали Храм. Чтобы заново его освятить, они зажгли храмовую менору — семисвечник, заправляемый маслом. Но нашелся только один маленький кувшин ритуального масла — его должно было хватить на один день, а для получения новой порции масла нужно было 8 дней горения. Несмотря на это, менора горела 8 дней.

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