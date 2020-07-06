Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что Следственный комитет республики признал ее потерпевшей в рамках уголовного дела, которое касается президентских выборов, фигурантом этого дела является видеоблогер Сергей Тихановский.

Ранее Ермошина сообщила, что обратилась в СК с просьбой проверить, не подпадают ли действия Тихановского, чья жена выдвигается кандидатом в президенты страны, под уголовную статью о воспрепятствовании проведению выборов и работе ЦИК. По ее словам, на пикетах по сбору подписей, который ранее проводили Тихановский и его сторонники, в отношении нее использовалась надпись «прихлопнуть» и далее — оскорбительное прозвище, в этом она увидела угрозу в свой адрес. Кроме того, Ермошина отмечала, что Тихановский предлагал своим сторонникам собраться на пикет у ее дома в Минске и «заодно зайти в гости».

«Они (СК республики — ред.) вызвали меня к себе для дачи показаний и приняли постановление признать меня потерпевшей по делу в отношении господина Тихановского», — сообщила Ермошина в понедельник агентству Sputnik Беларусь.

По ее словам, она впервые в жизни проходит по уголовному делу в качестве потерпевшей. «Дело ведет обычный следователь, создана отельная следственная бригада, которая занимается расследованием (уголовного дела в отношении Тихановского — ред.) по всем эпизодам. Вот один из следователей, а это женщина, она и допрашивала меня», — уточнила глава ЦИК.

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест и не мог лично подписать необходимые документы. Между тем инициативную группу зарегистрировала жена Тихановского Светлана, и теперь она баллотируется на высший государственный пост.

Тихановский и еще как минимум девять его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Действия одного из сторонников Тихановского дополнительно квалифицированы следствием по статье «насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел». Кроме того, 16 июня центр «Весна» сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов. Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>