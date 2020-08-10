Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что ее в час ночи в понедельник после президентских выборов эвакуировали из Дома правительства, расположенного в центре Минска.

«Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты (выборов — ред.), мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга», — заявила Ермошина журналистам.