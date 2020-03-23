Все новости на карте

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пообещал уволить главного врача областной клинической больницы Владимира Кондюкова, который без разрешения уехал отдыхать в Таиланд в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Калуга 24».

Шапша на заседании правительства 23 марта поинтересовался, где находится главный врач. Узнав об отпуске, глава российского региона спросил о наличии у Кондюкова разрежения на выезд. Выяснилось, что такого документа ему на выдавали.

«Значит, слишком большую ответственность возложили на этого человека. Надо [ему] подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности. В такой ситуации ни в коем случает нельзя оставить этого без решений кадровых», — подчеркнул Шапша.

Позже в комментарии изданию «Подъем» калужский губернатор назвал действия главврача безответственными.

«Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности», — заключил он.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 438. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 340 тысяч.

Видео дня. Сожитель после ссоры выставил счет за свои услуги