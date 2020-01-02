Следователи возбудили уголовное дело против главного врача Ленинской районной больницы в Крыму, сообщается на сайте Следственного комитета республики 2 января.

Главврач подозревается в получении взятки, сопряженном с вымогательством (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Сотрудники Следственного комитета установили, что он требовал от коммерческой фирмы 755 тыс. рублей за общее покровительство при реализации госконтракта.

Главврач был задержан сотрудниками республиканского управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД и УФСБ России, после того как получил часть указанной суммы.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия с целью установления более подробных обстоятельств преступления.

29 декабря 2019 года в Хабаровске был задержан руководитель самой крупной в регионе компании-перевозчика ООО «Васильев» Юрий Васильев по подозрению в даче взятки бывшему начальнику городского управления транспорта Сергею Суковатому. По версии следствия, для маскировки преступления Васильев в 2017 году купил у Суковатого автомобиль Toyota по сильно завышенной цене.