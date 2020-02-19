В Санкт-Петербурге уволили главного врача клинической больницы имени С.П. Боткина Алексея Яковлева. Об этом он рассказал «Известиям» в среду, 19 февраля.

Ранее из больницы сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.

По словам Яковлева, 19 февраля он работает последний день. Он отказался комментировать причины своего увольнения, но сообщил, что не жалеет о нем и назвал нормальным явлением.

«Я — кризисный менеджер долгие годы. Сейчас основные задачи по новой площадке решены. Кризисный менеджер не нужен», — отметил он.

На вопрос о своих дальнейших планах Яковлев ответил, что сосредоточится на преподавательской работе (он заведует кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии на медицинском факультете Санкт-Петербургского госуниверситета).

11 февраля жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, прибывшая из Китая, совершила побег из карантинного бокса больницы имени Боткина. Женщина полагает, что не нуждается в госпитализации. Три дня спустя ее примеру последовали еще трое пациентов — двоих из них медики уговорили вернуться. Представители городского комитета здравоохранения сообщили, что Ильиной грозит штраф.

Главный инфекционный врач города Наталия Башкетова подала в суд иск о принудительной госпитализации Ильиной, 17 февраля он был удовлетворен. Пациентка намерена обжаловать это решение.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 19 февраля число погибших от инфекции в Китае превысило 2 тыс., всего заболело более 74 тыс. человек.