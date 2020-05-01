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Главврач Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Троицкий назвал причины смерти зараженных новым коронавирусом.

По словам медика, большинство пациентов умирает не от легочных осложнений.

«В нашей серии почти все пациенты, которые длительно находятся на ИВЛ, проходят фазу острой почечной недостаточности», — сказал Троицкий радиостанции BFM.

Он пояснил, что такое состояние требует гемодиализа и фильтрующих препаратов, а также применения специальных устройств, способных помочь справиться с почечной недостаточностью.

«И по нашей статистике (у нас ее не очень много, потому что всего лишь месяц), я думаю, что процентов тридцать больных нам удается экстубировать», — добавил главврач.

В ВОЗ озвучили важное решение на фоне пандемии

Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,1 миллиона зараженных, из которых скончались около 218 тысяч и порядка миллиона поправились.

Наибольшее количество заболевших и жертв зафиксировано в США, Испании, Италии, Великобритании, Франции, Германии и Турции. Китаю же, откуда началось распространение коронавируса, удалось победить эпидемию.

Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них 13220 поправились, 1169 пациентов скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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