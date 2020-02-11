Признаков насильственной смерти пациентов пермской больницы имени Гринберга ни в одном случае обнаружено не было. Об этом РЕН ТВ рассказала главврач больницы Анастасия Крутень 11 февраля. Ранее, 7 февраля, сотрудник этого учреждения размещал на форуме «Двач» сообщения, что якобы убивал ветеранов при помощи отключения от искусственной вентиляции легких.

«Все пациенты прошли вскрытие. За исключением одного — по религиозным соображениям. Признаков насильственной смерти во всех патологоанатомических заключениях обнаружено не было. Сотрудник был, случаев не было», — отметила Крутень.

По ее словам, была организована специальная проверка с участием не только сотрудников больницы, но и представителей министерства здравоохранения Пермского края. Специалисты изучили истории болезней и записи врачей на момент смертей пациентов, однако признаков насильственной смерти ни в одном патологоанатомическом заключении зафиксировано не было.

7 февраля на анонимном форуме «Двач» появились сообщения анонимного пользователя о том, что он убивает ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Другие пользователи раскрыли личность автора сообщений благодаря тому, что анестезист разместил фото со своей формой и бейджем, где указаны личные данные и должность.

Автором сообщений оказался сотрудник Пермской городской клинической больницы имени Гринберга Сергей Калинин. 11 февраля он признался, что делал публикации на форуме, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом Калинин заверяет, что пациентов не убивал.

В настоящий момент Следственный комитет России проводит проверку, ведомство запросило у медучреждения данные о смертях пациентов за последние четыре года.

В краевом минздраве подтвердили, что такой сотрудник числится в одной из региональных больниц, однако после проверки фактов умышленного причинения вреда пациентам выявлено не было. Прогнозировать дальнейшую судьбу медбрата в ведомстве не стали.