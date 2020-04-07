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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что к утру 7 апреля на лечении в клинике находятся 389 пациентов, у 226 из них подтвержден коронавирус. Об этом он написал в Facebook.

По словам Проценко, у 345 пациентов диагностирована пневмония. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 32 человека, 14 пациентов — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вчера на ИВЛ в больнице было девять пациентов.

За сутки в клинику поступили 29 человек (вчера 62), выписался 41 пациент.

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки количество зараженных коронавирусом в России выросло на 954, до 6 343 человек в 80 регионах. Более 400 из них выздоровели, более 50 скончались.

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