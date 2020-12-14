По словам Дениса Проценко, главврача больницы №40 в Коммунарке, у коронавирусных пациентов пик проблем возникает на седьмые-десятые сутки болезни. Он отметил, что сейчас происходит вторая волна заболевания, а будет и третья.

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Проценко выразил надежду, что к тому времени появятся надежные вакцины.

Пациенты с COVID-19 могут страдать, кроме прочего, депрессией, так как вирус влияет и на центральную нервную систему. По его словам, могут появиться «какие-то парасуицидальные мысли».

Ранее он назвал особенностью пациентов быстрое формирование опаснейших бактерий-суперинфектов в их организме. По его словам, речь идёт об инфекции, возникающей у пациентов, которые долгое время находились на искусственной вентиляции легких. Дело доходит до того, что у медиков зачастую нет антибиотиков, которые помогли бы справиться с этой инфекцией. Именно поэтому многие пациенты, поступившие в больницы с COVID-19, умирают от суперинфекции, полученной в стационаре.

С начала пандемии в мире заразились более 71,7 миллиона человек, более 1,6 миллиона умерли.

Ранее россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. Это привело их к появлению стойкой сыпи, тошноте, гастриту, проблемам с почками, головокружениям и гипертонии. Они рассказали, что пытались лечиться антибиотиками, витамином D и гормональными препаратами.