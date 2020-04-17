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Городская клиническая больница имени О. М. Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты, сообщил в интервью РИА Новости главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

Собеседник агентства отметил, что в среднем в сутки в больницу поступают порядка 150 пациентов.

«Наш стационар изначально был рассчитан на прием 1,3 тысячи пациентов, но мы уже перевыполнили эту цифру. Последнюю неделю у нас находится на лечении больше 1,5 тысячи пациентов, из которых 130 являются реанимационными», — рассказал Вечорко.

Больница, по словам главврача, задействовала все резервы. "Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина", — добавил он.

В Москве к настоящему времени выявлено 16 146 случаев заражения коронавирусом, 1394 человека выздоровели, 113 скончались.

В России общее число заболевших COVID-19 составляет почти 28 тысяч человек, 232 человека умерли, 2304 выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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