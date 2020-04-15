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К утру 15 апреля в больнице Коммунарки лечится 487 пациентов, у 485 из них диагностирована «внебольничная пневмония». Об этом главврач Денис Проценко рассказал в Facebook.

Ранее в Клиническом комитете Москвы по борьбе с коронавирусом заявили, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом.

Проценко рассказал, что к утру 15 апреля в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 42 человек, 21 пациент — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вчера на ИВЛ в больнице были 19 пациентов.

За сутки в клинику поступили 34 человека (вчера — 51), выписались 37 пациентов (вчера — 86).

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в Москве выявили 1 489 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных в городе достигло 13 002 человек.

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