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К утру 15 апреля в больнице Коммунарки лечится 487 пациентов, у 485 из них диагностирована «внебольничная пневмония». Об этом главврач Денис Проценко рассказал в Facebook.
Ранее в Клиническом комитете Москвы по борьбе с коронавирусом заявили, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом.
Проценко рассказал, что к утру 15 апреля в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 42 человек, 21 пациент — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вчера на ИВЛ в больнице были 19 пациентов.
За сутки в клинику поступили 34 человека (вчера — 51), выписались 37 пациентов (вчера — 86).
Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в Москве выявили 1 489 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных в городе достигло 13 002 человек.
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