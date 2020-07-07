Как рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, говорить о невозможности повторного заражения коронавирусной инфекцией нового типа преждевременно, поскольку заболевание до конца не изучено.

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— Истории заболевания всего полгода, если брать декабрь. Еще меньше, если брать с 1 марта Москву и Россию. Конечно, накопленных данных недостаточно, чтобы говорить: «Нет, вы больше не инфицируетесь, если переболели ковидом», — подчеркнул медик в интервью программе «Док-Ток» на Первом канале.

По его словам, коллективный иммунитет к коронавирусу в нашей стране растет. Однако пока только предстоит увидеть, каким COVID-19 будет осенью.

Как ранее отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, после пандемии коронавируса россияне смогут вернуться к полноценной жизни не раньше февраля.

— На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, — говорил министр.

Под нормальной жизнью он имеет ввиду походы на концерты, работу из офиса, путешествия, полноценный отдых.

Академик РАН, профессор Михаил Пальцев предупреждал, что коронавирус может мутировать. По его словам, ученый мир опасается, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число заразившихся в мире превысило 10 миллионов человек.