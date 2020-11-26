Большинство пациентов с коронавирусом, госпитализированных в Коммунарку, умирает от сепсиса, устойчивого к антибиотикам. Об этом рассказал в ходе конгресса по контролю и профилактике инфекций главный врач больницы Денис Проценко, пишет «МК».

По его словам, треть пациентов, которых спасти не удалось, умирает в первые 72 часа пребывания в стационаре, а остальные — в более поздние сроки.

Проценко уточнил, что если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней — септические осложнения.

«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме, — рассказал главврач. — Казалось бы, мы только открылись в марте, у нас новые стены, и не должно быть внутрибольничных штаммов». Но уже за три месяца такие штаммы появились во всех отделениях реанимации. К ним относятся золотистый стафилококк, возбудитель пневмонии и другие.

По его словам, причиной стало то, что из других стационаров в Коммунарку перевели пациентов, которые завезли свои микробы — проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения.

Проценко добавил, что в Коммунарке такие штаммы выявляют все чаще.