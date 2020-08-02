Как рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пациенты с коронавирусом нового типа и развившейся пневмонией имеют особый кашель — поверхностный. По этому симптому медики сразу могут определить характер заболевания у человека.

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Проценко отметил, что научился различать «ковидный кашель» по «интонациям».

— Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией, и слышал на другом конце характерное «кхе-кхе». У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения, — рассказал главврач.

По данным Минздрава, главные симптомы коронавируса, — высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Возможны тошнота, рвота и диарея.

Как сообщалось ранее, главными переносчиками коронавируса являются дети до пяти лет. Американские ученые утверждают, что в носу у заражённых детей младшей возрастной группы концентрация вирусных частиц выше, чем у остальных пациентов.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила возвращение ограничительных мер из-за коронавируса. По ее словам, их придется вернуть, если россияне не будут соблюдать физическую дистанцию и другие правила безопасности. Она подчеркнула, что «если начнут расти случаи – другого способа просто не будет».

Как сообщалось ранее, международная группа ученых выяснила, почему при COVID-19 пропадает обоняние.