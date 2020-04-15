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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко к 15 апреля выздоровел после заражения новым коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам врача, два его анализа на вирус дали отрицательный результат.
«Изоляция завершена — полноценный рабочий день», — написал Проценко.
Как сообщал «Рамблер», о заражении Проценко стало известно 31 марта. Болезнь протекала в нетяжелой форме.
Медик рассказывал, что чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции в кабинете своей больницы.
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