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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко к 15 апреля выздоровел после заражения новым коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам врача, два его анализа на вирус дали отрицательный результат.

«Изоляция завершена — полноценный рабочий день», — написал Проценко.

Как сообщал «Рамблер», о заражении Проценко стало известно 31 марта. Болезнь протекала в нетяжелой форме.

Медик рассказывал, что чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции в кабинете своей больницы.

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