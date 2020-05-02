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Процент людей с тяжелым течением меньше зависит от возраста, сообщил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Процент людей с тяжелым течением меньше зависит от возраста. У нас в отделении реанимации есть и молодые пациенты, и эти молодые пациенты попадают на искусственную вентиляцию легких, и эти молодые пациенты, к сожалению, умирают», — рассказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия 1».

Проценко добавил, что самому молодому пациенту, который был на ИВЛ, 24 года, он был успешно отлучен. Самому молодому, которого не удалось спасти, было 36 лет. Он добавил, что 9-10% от находящихся в больнице — это пациенты, которые находятся в отделении реанимации, каждый второй из них — на ИВЛ.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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