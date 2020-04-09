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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что к утру 9 апреля на лечении в клинике находились 424 пациента, у 228 из них подтвержден коронавирус. Об этом он написал в Facebook.

По словам Проценко, у 355 пациентов диагностирована пневмония. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 33 человека, 12 пациентов — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вчера на ИВЛ в больнице было 16 пациентов.

За сутки в клинику поступили 71 человек (вчера 41), выписались 44 пациента.

Как сообщал «Рамблер», накануне, 8 апреля, в России насчитывалось 8 672 зараженных коронавирусом из 81 региона, 580 из них выздоровели, 63 пациента умерли. Прирост новых зараженных за прошлые сутки составил 1 175 человек.

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