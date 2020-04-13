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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что к утру 13 апреля на лечении в клинике находились 533 пациента, у 319 из них подтвержден коронавирус. Об этом он написал в Facebook.

Всего у 524 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 47 человек, 21 пациент — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вчера на ИВЛ в больнице было 24 пациента.

За сутки в клинику поступили 37 человек (вчера 49), выписались семь пациентов.

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки в Москве выявили 1 306 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных в городе достигло 10 158 человек, почти 700 из них выздоровели, более 80 умерли.

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