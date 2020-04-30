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Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян на майских праздниках оставаться дома и не устраивать "шашлычные выходные". Об этом сообщает РИА "Новости".

Он напомнил, что по-прежнему существует опасность заражения COVID-19, рост заболеваемости сохраняется, не меньше тяжелых случаев.

По его словам, среди инфицированных появилось больше молодых людей. Врач призвал в связи с этим не рисковать жизнью и не собираться большими группами.

«Я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками», — сказал Проценко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн

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