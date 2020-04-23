В Москве госпитализация заразившихся COVID-19 снова растет, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем», — написал главврач больницы в Коммунарке в своем Facebook.

Такая динамика видна по сводкам, которые ежедневно делают главврачи больниц, отметил Проценко.

По его словам, даже активное открытие в Москве новых стационаров не помогло снизить нагрузку на работающие больницы, хотя небольшой спад заболевания на прошлой неделе наблюдался.

Россия занимает 10-е место по количеству инфицированных коронавирусом — их число составляет 57 999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За всё время умерли 513 пациентов, более 4,4 тыс. вылечились.

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