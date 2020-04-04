Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке (ГКБ №40) Денис Проценко рассказал о своем удивлении от возраста больных, у которых тяжело протекает заболевание COVID-19. Об этом в субботу, 4 апреля, он рассказал в программе «Эпидемия с Антоном Красовским» на телеканале RT.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — отметил Проценко, имея в виду молодой возраст россиян с коронавирусом. Он также подчеркнул, что больше всего страдают те, у кого имеются различные хронические заболевания.

Так, по данным оперштаба Москвы за 4 апреля, почти половина новых инфицированных коронавирусной инфекцией младше 45 лет. Из 443 заболевших — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет. При этом 143 пациента от 46 до 65 лет и еще 67 инфицированных старше 65 лет, причем 15 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей.

Отмечается, что через несколько часов после окончания съемки документального фильма «Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко» у главврача был выявлен положительный результат анализов на инфекцию нового типа.

31 марта Проценко на своей странице в Facebook подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус. Врач рассказал, что не испытывает проблем со здоровьем, самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать в дистанционном формате. Сразу после получения данных о здоровье главврача руководство больницы протестировало всех, кто контактировал с зараженным, включая весь медицинский персонал и журналистов различных российских СМИ.

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящий момент общее состояние Проценко является удовлетворительным. Глава города также высказал надежду на скорейшее выздоровление врача. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пожелал Проценко «скорее вернуться в строй».

1 апреля Мосгордума утвердила закон о введении административных штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности. На следующий день закон подписал Сергей Собянин.

По состоянию на 4 апреля в России диагностирован 4731 случай заболевания COVID-19, из них 582 — за последние сутки. 333 человека вылечились. 43 пациента скончались. Большинство инфицированных (443) выявили в Москве.

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