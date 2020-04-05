В больнице в Коммунарке в настоящее время находится 201 пациент с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«Состоит на лечении 346. Из них: с диагнозом пневмония ― 301, COVID подтвержденных 201. В ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии. ― Ред.) 26 (на ИВЛ 9)», ― написал он на своей странице в соцсети.

31 марта Проценко сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Медик самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать в дистанционном формате.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 4 апреля, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период 43 летальных исхода. При этом в столице зарегистрировано 3357 заболевших COVID-19.

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