Начальник управления МВД по Воскресенску Московской области Кирилл Бакулин задержан за взятку. Об этом 1 мая сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, Бакулин потребовал деньги у программиста, в отношении которого было возбуждено дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Тот сообщил об этом в ФСБ.

30 апреля подчиненная Бакулина явилась на встречу с программистом и потребовала перевести деньги ей на карту. Когда средства со счета были сняты, глава следственного управления с сообщницей были задержаны.

Официальных сообщений о случившемся пока нет.

21 апреля стало известно, что начальника отдела начальника отдела по борьбе с коррупцией управления внутренних дел Зеленограда Вадима Базарова объявили в розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в получении взятки.