Главу УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова арестовали до 5 марта по подозрению в хищении 3 млн рублей, сообщает в пятницу, 7 февраля, ТАСС.

«Ленинским районным судом в отношении начальника УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 марта 2020 года», — рассказал собеседник агентства.

Следственное управление СКР по Северной Осетии возбудило в отношении Емельянова уголовное дело по подозрению в «хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере».

По версии следствия, 22 апреля 2019 года по его указанию был заключен госконтракт с организацией «Русбилд» на проведение капремонта общежитий для спецконтингента, расположенного на территории владикавказской исправительной колонии № 1. Емельянов, зная, что компания не выполнила ремонт, 17 июня 2019 года дал указание начальнику колонии перечислить выделенные на эти цели средства.

Емельянов возглавлял УФСИН по Северной Осетии с 19 сентября 2016 года. Последние 12 лет он работал в органах ФСИН на различных должностях.

В декабре СКР представил статистику коррупционных преступлений. Согласно данным, из почти 6,5 тыс. уголовных дел о коррупции за 2019 год обвиняемыми проходили 181 сотрудник ФСИН.