Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил 29 января ТАСС пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«Да, [госпитализацию] Олега Леонидовича подтверждаем, возникли проблемы с желудком. Он находился в Москве в командировке, и ему понадобилась госпитализация. Временно обязанности [главы республики] исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов», — сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

В мае сообщалось о госпитализации губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Причиной стал болевой синдром в связи с травмой спины.