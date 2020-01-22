Бывший вице-премьер Максим Акимов получил предложение стать главой «Почты России». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на три источника.

Максим Акимов был вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева, где курировал транспорт и исполнение программы «Цифровая экономика». Правительство Медведева ушло в отставку 15 января, в новый состав Акимов не попал. По неофициальной информации, он не захотел стать губернатором Калужской области, отвергнув соответствующее предложение.

В настоящее время пост генерального директора «Почты России» занимает Николай Подгузов, его контракт действует до 2024 года. В компании заявили, что не знают о предложении должности гендиректора Акимову. Подгузов возглавил «Почту России» в 2017 году. В январе 2019-го у топ-менеджера нашли квартиру в центре Москвы площадью почти 400 метров и стоимостью в один миллиард рублей. Подгузов утверждал, что купил ее за 100 миллионов, большую часть из которых получил по программе ипотеки. Однако при задекларированном уровне доходов топ-менеджеру пришлось бы копить на такую недвижимость 100 лет.

Предшественник Подгузова на посту главы «Почты России» Дмитрий Страшнов оставил свою должность на фоне череды скандалов. Он вызвал интерес у Следственного комитета после того, как в 2014 году получил премию в 95,4 миллиона рублей, а своим заместителям по итогам работы в 2014-2015 годах выписал 270 миллионов рублей поощрений.

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