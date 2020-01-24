Генеральный директор Объединенной транспортной корпорации (ОТК) Давид Тетро арестован по решению Тверского суда Москвы в пятницу, 24 января. Его обвиняют в мошенничестве.

Тетро пробудет в СИЗО до 23 марта, передает ТАСС.

По данным агентства городских новостей «Москва», второй фигурант того же дела — помощник Тетро Андрей Галочка. Суд должен избрать ему меру пресечения также 24 января.

По версии следствия, в 2012 году компании, входящие в ОТК, получили кредиты в Новикомбанке на общую сумму около 5,4 млрд рублей и не вернули их.