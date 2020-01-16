Сотрудники следственного комитета России (СК РФ) задержали главу МВД Республики Коми по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили на сайте ведомства в четверг, 16 января.

Отмечается, что в отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере. По данным сайта МВД, ведомство в республике Коми возглавляет Виктор Половников.

«По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК.

В настоящий момент в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее, 13 января, двух полицейских уволили и заключили под стражу в Ростовской области по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. По версии следствия, сотрудники правоохранительных органов потребовали от мужчины денег за непривлечение его к ответственности за незаконный оборот наркотиков.