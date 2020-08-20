Искусственной идиллической модели белорусской экономики в скором времени придет конец, пишет эксперт «Главреда». Основанная на дотационном принципе, она не выдержит столкновение с реальностью. А Украине пора готовиться к наплыву мигрантов из Белоруссии.

Крах «белорусского чуда» неминуем. «Белорусское чудо» — это социалистический уклад с высокой занятостью, социальными образованием, медициной, пенсиями и прочим в капиталистическом окружении. И вот эта конструкция, сохраненная Александром Лукашенко потому, что другой социально-экономической модели он не знает, не понимает и не желает, в обозримом будущем гарантированно рухнет. Вне зависимости от того, сменят ли Лукашенко или он зацепится на ветке благодаря «братской помощи» Владимира Путина.

Все дело в том, что белорусская экономика — не экономична. Она имитирует сбалансированную экономику. Основная часть промышленной продукции, идущей на экспорт, чем так гордится Лукашенко, идет в Россию, причем, по завышенным ценам — Кремлю это нужно в геополитических целях. Нефтепродукты поступают в Белоруссию из РФ по заниженным ценам, и после переработки белорусский бензин, дизельное топливо и прочее оказываются конкурентоспособными. Такой подход позволяет держать на предприятиях значительно больше работников, чем это необходимо — сейчас Лукашенко заговорил об этом вслух, платить большие пенсии и обеспечивать прочие атрибуты социального государства.

Но этой искусственной идиллии приходит конец. И вовсе не потому, что Лукашенко надоел. Просто Россия уже не в состоянии так дотировать Белоруссию. И Китай утомился перекредитовывать предприятия Белоруссии, где трудятся тысячи бесполезных работников.

Россия будет подгребать Белоруссию под себя и унифицировать цены на товары и сырье. И очень многое из производимого в Белоруссии резко окажется ненужным или слишком дорогим. Провластный российский так называемый бизнес (грабители гробниц, если по-простому) приобретет по дешевке промышленные гиганты Белоруссии, вычленит оттуда ликвидные звенья, которые попытается перепродать, остальное попилят на металлолом. Кое-что сохранят за собой китайцы, но они обязательно уволят лишних, которых окажется от 30 до 50 процентов.

В стране возникнет безработица, дефицит всего самого необходимого, денег, в первую очередь. А реальной теневой экономики, которая спасает украинцев и Украину, в Белоруссии почти нет — Лукашенко ее победил. Так что «отложенная беда» все равно догонит Белоруссию — и не потому что авторитарное правление Лукашенко завершается так или иначе, а потому что «совковая» имитационная экономика нежизнеспособна в принципе.

Кстати, умная украинская власть начала бы уже сейчас готовиться к наплыву трудовых мигрантов из Белоруссии. Но это не с нашим счастьем, наша власть и со своими вернувшимися мигрантами не в состоянии грамотно разобраться.