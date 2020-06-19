Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил Mpravda.com главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.

Статья Путина была опубликована в журнале в четверг, впоследствии ее опубликовали сайт Кремля и «Российская газета». Путин изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью, сказал, что в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди.

«Она (статья) представила западной аудитории российский взгляд, с которым та не была знакома», — считает Хайлбранн.

«Статья вызовет споры о происхождении Второй мировой войны, и мы, публикуя ее, надеялись инициировать больше дебатов о прошлом и о настоящем. Я не думаю, что эти дебаты закончились. Вероятно, они никогда и не закончатся. Это лишь провоцирует новый раунд споров о том, кто и что сделал в 1930-е годы. Она побуждает людей вновь думать об этом», — добавил он.

«Эти исторические дебаты вечны, и я ожидаю, что будут энергичные серьезные дебаты, в том числе и те, которые мы, вероятно, сможем опубликовать», — сказал редактор.

Он рассказал, что статью предложила администрация президента РФ, а редакция приняла ее к публикации. По словам Хайлбранна, выбор его журнала для публикации был логичным.

«У нас несколько миллионов уникальных пользователей в неделю, так что мы крупнейший из американских веб-сайтов по внешней политике. Мы также существуем с 1985 года и являемся одним из основных изданий о внешней политике. Мы обращаемся к элитной аудитории, то есть к образованной аудитории. Вы видели немедленный эффект от публикации — New York Times написала о ней в течение нескольких часов. Думаю, это было логичным решением: обратиться к американскому веб-сайту с самым большим трафиком по внешней политике. Также большое количество государственных деятелей, министров иностранных дел либо писали для журнала, либо давали ему интервью», — сказал Хайлбранн.

По его словам, журнал руководствуется принципами реальной политики.

«Мы публикуем большое разнообразие мнений, но основополагающим принципом журнала с момента начала издания было продвижение американских национальных интересов, как и сказано в его названии, и призывать двигать американскую внешнюю политику в более реалистичном направлении, в противоположность вильсонизму, или «миссионерской» дипломатии», — пояснил Хайлбранн.