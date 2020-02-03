Генеральным директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ. Об этом заявил и.о. гендиректора Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, Борщ работает в Гидрометцентре уже 35 лет и «лучшего гидролога-прогнозиста в России нет», передает «Интерфакс». Сам Вильфанд перейдет на должность научного руководителя.

Ранее Борщ был заместителем директора Гидрометцентра.

На сайте Гидрометцентра на момент публикации новости был указан прежний состав руководства: Вильфанд — и.о. директора и Борщ — замдиректора.

Гидрометцентром с 2001 года руководил Вильфанд. В июне 2018 года он объявил об уходе с должности. Причиной стало достижение предельного возраста пребывания на прежнем посту — по закону быть главой организации можно до 65 лет, в отдельных случаях по ходатайству научного совета полномочия продлеваются на пять лет. В том месяце Вильфанду исполнилось 70 лет. Покинув должность директора, он стал научным руководителем.