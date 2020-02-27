СПОРТ

Главный тренер «Манчестер Сити» стал жертвой хакера

16:46 27/02/2020

Хакер взломал электронную почту главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Он пытался продать личную переписку тренера за 100 тыс. евро в криптовалюте, сообщает The Sun.

Полиция уже установила подозреваемого. Им оказался 30-летный мужчина, который работал в IT-компании на базе футбольного клуба с 2016 по 2017 годы. Он взломал электронную почту главного тренера «Манчестер Сити» и получил доступ ко всем перепискам по поводу трансферов игроков и другую информацию.

Хакер похвастался, что взломал электронную почту довольного легко со смартфона. Он хотел перепродать переписки и просил за это 100 тысяч евро в биткоинах.

Полиция арестовала подозреваемого за взлом личных данных. В его доме провели обыски.



