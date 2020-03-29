Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотива» Майкла Пелино сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается в Twitter омского «Авангарда», где канадский специалист работал до перехода в ярославскую команду.

Отмечается, что заболевание также диагностировали у супруги тренера. Оба они сейчас находятся дома.

13 марта сообщалось, что коронавирус был выявлен у главного тренера лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микеля Артеты.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, 64 человека вылечились, восемь — скончалось. Позднее стало известно о смерти еще одного пациента с COVID-19 в Псковской области.

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