Антисемитизм в России сегодня находится на самом низком историческом уровне. Об этом 28 января заявил главный раввин России Берл Лазар, выступая на открытии VII съезда Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в Москве.

«Недавно в Иерусалиме отмечали День памяти жертв холокоста. Там все заметили, что евреи в России чувствуют себя комфортно, открыто демонстрируют свое еврейство и пользуются уважением от государства и окружающих», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что в России существует уникальный межнациональный и межрелигиозный диалог, а также «дружба с соседями». По словам Лазара, 20 лет назад, когда основали ФЕОР, многие иудеи «уезжали и не видели перспективы». Теперь же община работает более чем в 200 городах России и реализует множество проектов в области религии, образования, культуры и социальной сферы. Таких результатов невозможно было бы достичь без поддержки государства и друзей общины.

Федерация еврейских общин России — религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году и функционирующая по всей стране. Она занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин.

23 января президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти холокоста, назвал геноцид евреев глубокой раной и трагедией, память о которой сохранится навсегда.