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Чтобы убедить стариков оставаться дома из-за коронавируса, стоит использовать приемы из детства, с помощью которых дети уговаривали родителей выполнить их просьбы и желания. Такой способ предложил главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, передает ТАСС.

По словам психиатра, надо использовать все методы убеждения родителей, в том числе «воздействовать на струны души во имя спасения их и себя».

Ранее 25 марта стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Как заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, за умышленное причинение смерти из-за нарушения карантина будут наказывать по статьям Уголовного кодекса за терроризм и депрессию.

Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, число заразившихся коронавирусом в России выросло на сутки на 163. Таким образом общее число инфицированных составило 658 человек. Под наблюдениями в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

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