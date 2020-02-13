Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выступил против попыток легализации наркотиков в России. Об этом он в четверг, 13 февраля, сообщил журналистам, сообщает ТАСС.

Как напомнил врач, Россия подписала международные конвенции, запрещающие легализацию наркотиков. Согласно международному праву, речи о легализации этих веществ быть не может.

«Мало того, и использование наркотиков для лечения больных тоже не рекомендовано — там нет четкого запрета, но не рекомендовано», — объяснил специалист. По словам Брюна, в России постоянно поддерживают соблюдение международных конвенций по наркотикам.

Ранее в четверг глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал о нежелательных в РФ неправительственных организаций, продвигающих из-за рубежа идею легализации употребления наркотиков.

Также он отметил, что возглавляемая им комиссия поддерживает идею увеличения срока уголовной ответственности до 20 лет за вовлечение несовершеннолетних в оборот наркотиков.

Летом 2019 года глава МИД России Сергей Лавров заявил о серьезной обеспокоенности Москвы легализацией марихуаны в медицинских целях в ряде государств мира. Нужно строго придерживаться положений конвенций ООН о наркотических веществах, которые, по словам дипломата, являются основой всей системы международного контроля над наркотиками.