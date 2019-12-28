Главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения России, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян дал рекомендации россиянам по сохранению фигуры в новогодние праздники.

Специалист рассказал, что для того, чтобы сохранить стройную фигуру, лучше не налегать на пищу. «Нужно пользоваться маленькими хитростями, чтобы обманывать организм <…> Например, есть лучше из небольшой тарелки, класть по чуть-чуть, принимать пищу не торопясь, чтобы организм успел осознать, что пришло насыщение» — цитирует Тутельяна ТАСС. Помимо этого, диетолог отметил важность завтрака и нескольких перекусов на протяжении всего дня, но чтобы к вечеру оставался «легкий голод».

«1-го-2-го января после обильного приема пищи можно сделать разгрузочный стол <…> Например, кисломолочный — кефир, йогурт без сахара, простокваша, или фруктовый, овощной», — подчеркнул Тутельян.

Также диетолог порекомендовал заняться физической активностью. Он подчеркнул, что необязательно заниматься непременно «серьезным спортом», подойдет любая физическая активность, например, прогулка или плавание.

Ранее, 21 декабря, американский диетолог рассказала, что лучше съесть небольшой завтрак, обед и есть в течение дня, чтобы не оказаться слишком голодным и не переесть за ужином во время праздничного вечера.