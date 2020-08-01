Исследователи из США утверждают, что в носу у заражённых детей младшей возрастной группы концентрация вирусных частиц выше, чем у остальных пациентов.

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Эксперты проанализировали 145 случаев COVID-19 лёгкой и средней тяжести в трёх возрастных группах: дети младше пяти лет, дети от пяти до 17 лет и взрослые от 18 до 65 лет.

После появления симптомов в каждой группе измеряли вирусную нагрузку — концентрацию частиц коронавируса, находящихся в носовых пазухах.

— Мы установили, что у детей до пяти лет, болеющих COVID-19, уровень вирусной нагрузки выше, чем у детей старшего возраста и взрослых, что может говорить и о более высоком потенциале передачи вируса, — сообщили учёные.

Российские медики, в свою очередь, отмечают, что в качестве переносчиков заболевания дети могут представлять особую опасность, так как зачастую переносят COVID-19 в незаметной для окружающих лёгкой форме.

Как сообщалось ранее, переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с длительным сбоем в работе иммунитета.

Как отметил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, говорить что-то конкретное о последствиях коронавируса преждевременно, поскольку заболевание до конца не изучено.

Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число заразившихся в мире превысило 16 миллионов человек.

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