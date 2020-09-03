Учёные Калифорнийского университета нашли основную причину возникновения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).

кишечник

Речь идёт о повреждённых клетках иммунной системы, атакованных так называемыми Т-киллерами. В обычном состоянии они помогают организму, уничтожая клетки, повреждённые паразитами. Воспалительные процессы запускаются, когда сверхактивный иммунитет начинает атаковать безвредные бактерии.

Самыми распространёнными ВЗК являются язвенный колит и болезнь Крона. Болезнь Крона — хроническое заболевание, при котором происходит гранулематозное воспаление, поражающее любую часть ЖКТ. Язвенный колит — хроническое воспалительное заболевание толстого кишечника, при котором поражается прямая кишка.

Симптомы ВЗК: спазмы и боль в животе, понос с кровью, бледно-серый налёт на языке, лихорадка, затруднения при дефекации, потеря аппетита и веса, анемия.

В последние десятилетия в России, как и во всём мире, наблюдается неуклонный рост заболеваемости ВЗК, отмечают медики.

Медики пока точно не знают, в чём конкретно заключается причина ВЗК. Однако известно, что изменение рациона в сторону правильного питания может способствовать облегчению симптомов у пациентов с язвенным колитом и уменьшить воспаление при болезни Крона. Кроме того, замечена связь курения с увеличением числа и тяжести обострений болезни Крона.

Ранее онколог-хирург Иван Карасёв назвал причиной рака в 95% случаев именно хроническое воспаление.