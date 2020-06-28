Главный тренер московского футбольного клуба Виктор Гончаренко, пропустивший субботний матч чемпионата России со столичным «Динамо» из-за плохого самочувствия, вернулся к своим обязанностям.

«Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который не готовил команду к игре с «Динамо» в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей. Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник — дерби со «Спартаком» на домашнем стадионе», — говорится на официальном сайте армейского клуба.

Ранее сообщалось, что Гончаренко объявил руководству ЦСКА о желании покинуть команду и уехал из России. Действующий контракт специалиста с армейской организацией рассчитан до 30 июня 2021 года.

После игры 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:4) Гончаренко почувствовал себя плохо и не пришел на послематчевую пресс-конференцию. К игре с московским «Динамо» (0:0), которая состоялась в субботу, ЦСКА готовил старший тренер Сергей Овчинников, он же и руководил командой во время матча.

⚡⚡⚡ Главный тренер #ЦСКА Виктор Ганчаренко, который не готовил команду к #ДинамоЦСКА в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей ➡ https://t.co/jtXbXISsl9 pic.twitter.com/v1SVnZbTFa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 28, 2020

ЦСКА (37 очков), который не может победить в первенстве страны на протяжении семи матчей, в турнирной таблице идет на пятом месте.